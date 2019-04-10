Житель Хакасии убил поджигателя своей машины

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-10T09:49:01+03:00

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Житель Алтайского района Хакасии обвиняется в смерти человека. Собственно, убивать преднамеренно он не собирался. Смерть потерпевшего наступила после полученных им многочисленных телесных повреждений.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасского следкома. По данным следствия вечером 3 апреля 40-летний мужчина находился у себя дома вместе с приятелем. Неожиданно они услышали звук разбитого стекла. Выглянули в одно и увидели: незнакомец разбил заднее стекло в машине и бросил в салон горящий предмет. Пару секунд – и автомобиль вспыхнул.

Хозяин выскочил на улицу и побежал следом за пироманом. Он собирался его поймать и передать в руки полиции. Но в ярости решил сначала проучить самостоятельно – стал избивать его руками и ногами. 43-летнего потерпевшего доставили в больницу, там поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. На следующий день он скончался. Уголовно дело передали в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU