2019-04-10T09:49:01+03:00
Происшествия

Житель Хакасии убил поджигателя своей машины

Он пытался задержать пиромана, но перестарался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Хакасии убил поджигателя своей машиныЖитель Хакасии убил поджигателя своей машиныФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Алтайского района Хакасии обвиняется в смерти человека. Собственно, убивать преднамеренно он не собирался. Смерть потерпевшего наступила после полученных им многочисленных телесных повреждений.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасского следкома. По данным следствия вечером 3 апреля 40-летний мужчина находился у себя дома вместе с приятелем. Неожиданно они услышали звук разбитого стекла. Выглянули в одно и увидели: незнакомец разбил заднее стекло в машине и бросил в салон горящий предмет. Пару секунд – и автомобиль вспыхнул.

Хозяин выскочил на улицу и побежал следом за пироманом. Он собирался его поймать и передать в руки полиции. Но в ярости решил сначала проучить самостоятельно – стал избивать его руками и ногами. 43-летнего потерпевшего доставили в больницу, там поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. На следующий день он скончался. Уголовно дело передали в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили
В красноярском Центре СПИД пояснили, почему не участвуют в закупках лекарственных препаратов
Чиновники предлагают жителям Красноярска «делиться» деньгами, собранными на капремонт
В красноярском зоопарке павлин распустил свой хвост
На развитие туризма на Таймыре выделят 4 миллиарда рублей
В Красноярске начался ямочный ремонт дорог
В Туве шаманы вывели на чистую воду шарлатана
В Красноярске осужденный ради УДО дал взятку медику и начальнику колонии
В Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом
Спасатели обследуют уровень рек на юге Красноярского края
В Норильске из-за нарушений закрыли нелегальную парашютную школу
Двое подростков до смерти забили мужчину и надругались над его подругой
Суд оставил в силе наказание тренеру «Енисея» Аленичеву за пьяную езду
Инспектор ДПС в Красноярском крае отпустил бесправника и оштрафовал его отца
Застройщика отеля Marriott в Красноярске признали банкротом
Дачные автобусы запустят в Красноярске с 13 апреля
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих товариществ
Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров
У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения
Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи
Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!