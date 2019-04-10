Красноярский школьник назвал самый чистый район города

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-10T09:26:41+03:00

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Ученик прогимназии № 131 Алексей Кефер провел необычное исследование. Он решил определить, какой район Красноярска самый чистый. Для этого использовал снег. Понятное дело, что отбор проб школьник проводил зимой, взял снег на анализ в двадцати разных точках. А сейчас он получил результаты.

Самым чистым оказался снег в Академгородке и на проспекте Свободном. Чуть хуже – на улице Годенко и в районе Дворца пионеров и школьников в центральной части города. В середине рейтинга оказались остров Отдыха, Бобровый лог, микрорайоны «Покровский» и «Зеленая роща». Еще хуже на улицах Менжинского, Горького, в переулке Афонтовский, в микрорайонах «Северный» и «Солнечный». Самые грязные осадки нашли на Предмостной площади и рядом с КрасТЭЦ.

За основу своего анализа школьник взял PH снега, то есть его кислотно-щелочное равновесие. Идеальным является показатель 5,6. Меньшее значение говорит о кислотности, большее – о щелочной среде. Уровень PH красноярского снега варьируется от 7,59 до 8,17.

ИСТОЧНИК KP.RU