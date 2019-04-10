Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, накануне уволили. Напомним, история произошла несколько дней назад. Во время отпевания родственники одного из умерших обнаружили, что в гробу вместо их дедушки лежит совершенно другой человек. Обратились в морг, начали разбираться. Выяснилось, что их родственника забрали в Боготол. Мало того – когда приехали в Боготол, похороны там уже состоялись. Пришлось делать эксгумацию и перезахоранивать тела.
В краевом бюро судебно-медицинской экспертизы провели служебную проверку, которая показала: виноват санитар, который работал в то день.
- Мы установили виновного в этой ситуации, он уже у нас не работает. Санитар в выходной день не должным образом отнесся к своей работе. Усиливаем контроль за выдачей тел в выходные дни, – рассказали в учреждении Новостям ТВК.
Добавим, что родственники собираются подавать в суд, так как им пришлось дважды оплачивать услуги похоронных фирм. Они намерены получить и моральную компенсацию, и вернуть понесенные затраты.
ИСТОЧНИК KP.RU