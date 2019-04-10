Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-10T08:30:29+03:00

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Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, накануне уволили. Напомним, история произошла несколько дней назад. Во время отпевания родственники одного из умерших обнаружили, что в гробу вместо их дедушки лежит совершенно другой человек. Обратились в морг, начали разбираться. Выяснилось, что их родственника забрали в Боготол. Мало того – когда приехали в Боготол, похороны там уже состоялись. Пришлось делать эксгумацию и перезахоранивать тела.

В краевом бюро судебно-медицинской экспертизы провели служебную проверку, которая показала: виноват санитар, который работал в то день.

- Мы установили виновного в этой ситуации, он уже у нас не работает. Санитар в выходной день не должным образом отнесся к своей работе. Усиливаем контроль за выдачей тел в выходные дни, – рассказали в учреждении Новостям ТВК.

Добавим, что родственники собираются подавать в суд, так как им пришлось дважды оплачивать услуги похоронных фирм. Они намерены получить и моральную компенсацию, и вернуть понесенные затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU