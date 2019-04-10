В красноярском Центре СПИД пояснили, почему не участвуют в закупках лекарственных препаратов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-10T08:15:20+03:00

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Одно их федеральных изданий опубликовало на днях список 35 регионов, которые отказались от закурки лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных. В списке фигурирует и Красноярский край. Информация вызвала негативную реакцию: как так, ведь в крае довольно высокий уровень заболеваемости.

Как выяснилось, информация была указана не совсем корректно. В самом Центре пояснили, что речь шла не об основных закупках лекарств, а дополнительных. На самом деле раз в год регионы в обязательном порядке отправляют свою заявку в минздрав. Средства выделяются из федерального бюджета.

Так, на этот год Красноярский край получит более 700 миллионов рублей на эти цели. Медикаментов в настоящее время достаточно, они будут поступать в регион до конца 2019 года. Затем будет сделана новая закупка на 2020-й год. Проблем у пациентов быть не должно. А если они и случатся, всегда можно обратиться в Центр СПИД и разрешить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU