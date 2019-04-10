2019-04-10T07:50:42+03:00
Общество

Чиновники предлагают жителям Красноярска «делиться» деньгами, собранными на капремонт

Справедливо ли это?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чиновники предлагают жителям Красноярска «делиться» деньгами, собранными на капремонтЧиновники предлагают жителям Красноярска «делиться» деньгами, собранными на капремонтФото: Мария ЛЕНЦ
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Чиновники из министерства ЖКХ предлагают красноярцам делиться средствами, собранными на капремонт. Выглядеть эта схема будет таким образом: если, допустим, в Ленинском районе не хватает денег на капремонт, а в Советском остаются «излишки», то вроде как можно помочь соседу. Разумеется, с возвратом.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал депутат Заксобрания края Александр Глисков и пояснил, чем плоха такая схема. Во-первых, если у фонда капремонта возник резерв средств, это не вина жителей. Это говорит о том, что фонд и муниципалитет не доработали, не освоили их, не направили своевременно по назначению.

А ведь куда потратить деньги в Красноярске всегда найдется. Например, на ремонт лифтового хозяйства, которое массово нуждается в замене в домах до 1995 года постройки.

И второй аспект: пока деньги лежат на счету, на них копятся проценты. Какая-никакая дополнительная сумма. Где гарантия, что взяв в долг, кто-то сможет вернуть потом эти деньги в указанный срок?

ИСТОЧНИК KP.RU

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