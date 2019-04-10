СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-10T07:20:46+03:00

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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» обитатели готовятся принести потомство – природа берет свое: весна пробуждает инстинкты. У птиц брачный сезон в самом разгаре. У многих видов пары создаются так: чем красивее самец, тем больше у него шансов, что он привлечет к себе внимание самочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702207" frameborder="0"></iframe> В красноярском зоопарке павлин распустил свой хвост.

Например, павлин. Когда распустит свой хвост – глаз не оторвать. Накануне сотрудники «Роева ручья» сняли на видео такой танец. Действительно впечатляет, как такая сравнительно небольшая птица может держать в вертикальном положении целый веер красивых перьев, ведь некоторые достигают длины до метра. И при этом грациозно пританцовывают.

Пава, в отличие от самца, не такая красавица. Посмотрите, как она себя повела: ее внимание привлек отнюдь не брачный танец партнера, а камера. Дама вплотную приблизилась к ней и начала разглядывать, пока павлин на заднем плане делал свои па. Вот такая она, женская логика.

Видео: «Роев ручей»

ИСТОЧНИК KP.RU