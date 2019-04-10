2019-04-10T06:54:34+03:00
Туризм

На развитие туризма на Таймыре выделят 4 миллиарда рублей

Экстремальный, этнографический и событийный
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На развитие туризма на Таймыре выделят 4 миллиарда рублейНа развитие туризма на Таймыре выделят 4 миллиарда рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Не секрет, что Арктика в последние годы привлекает все больше туристов, в том числе иностранных. Красноярскому краю в этом плане крупно повезло: на Таймыре много достопримечательностей. Одно только плато Путорана чего стоит. Один минус: неразвитая инфраструктура сурового севера.

Как сообщает администрация Таймыра, на уровне правительства края идет разработка комплексного плана по развитию туризма в Арктике. Будет создан туристско-рекреационный кластер «Арктический». Оценочный объем инвестиций в реализацию проекта составит 4 миллиарда рублей.

Концепция такова: столица Таймыра, Дудинка, станет центром событийного и этнографического туризма, плато Путорана – экстремального и экологического, а в Норильске будут развиваться культурно-познавательный и промышленный виды туризма.

До конца этого года будет сформирована заявка на финансирование из Федеральной целевой программы по развитию туризма. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры: строительство речных причалов, автодорог и отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Хакасии убил поджигателя своей машины
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили
В красноярском Центре СПИД пояснили, почему не участвуют в закупках лекарственных препаратов
Чиновники предлагают жителям Красноярска «делиться» деньгами, собранными на капремонт
В красноярском зоопарке павлин распустил свой хвост
В Красноярске начался ямочный ремонт дорог
В Туве шаманы вывели на чистую воду шарлатана
В Красноярске осужденный ради УДО дал взятку медику и начальнику колонии
В Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом
Спасатели обследуют уровень рек на юге Красноярского края
В Норильске из-за нарушений закрыли нелегальную парашютную школу
Двое подростков до смерти забили мужчину и надругались над его подругой
Суд оставил в силе наказание тренеру «Енисея» Аленичеву за пьяную езду
Инспектор ДПС в Красноярском крае отпустил бесправника и оштрафовал его отца
Застройщика отеля Marriott в Красноярске признали банкротом
Дачные автобусы запустят в Красноярске с 13 апреля
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих товариществ
Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров
У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения
Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи
Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!