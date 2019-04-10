На развитие туризма на Таймыре выделят 4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-10T06:54:34+03:00

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Не секрет, что Арктика в последние годы привлекает все больше туристов, в том числе иностранных. Красноярскому краю в этом плане крупно повезло: на Таймыре много достопримечательностей. Одно только плато Путорана чего стоит. Один минус: неразвитая инфраструктура сурового севера.

Как сообщает администрация Таймыра, на уровне правительства края идет разработка комплексного плана по развитию туризма в Арктике. Будет создан туристско-рекреационный кластер «Арктический». Оценочный объем инвестиций в реализацию проекта составит 4 миллиарда рублей.

Концепция такова: столица Таймыра, Дудинка, станет центром событийного и этнографического туризма, плато Путорана – экстремального и экологического, а в Норильске будут развиваться культурно-познавательный и промышленный виды туризма.

До конца этого года будет сформирована заявка на финансирование из Федеральной целевой программы по развитию туризма. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры: строительство речных причалов, автодорог и отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU