В Красноярске начался ямочный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 05:58 2019-04-10T05:58:58+03:00

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В Красноярске на дорогах начался ямочный ремонт. Бригады дорожных рабочих заливают крупные ямы и заделывают трещины на тех участках, где они мешают дорожному движению и создают аварийные ситуации. Такие превентивные меры позволяют продлить срок службы дорожного полотна.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что работы ведутся несколькими способами. Один из них с применением технологии «Инфраред» позволяет заделывать ямы при сравнительно низких температурах. Таким способом уже устранены крупные выбоины на 32 участках: на Пограничников, Ястынской, Енисейском тракте, Высотной, Юшкова, Северном шоссе, Октябрьском мосту, Металлургов и других.

Так как стоит теплая погода, ямочный (поддерживающий) ремонт также выполняют и обычным «горячим» асфальтом.

Появление мелких трещин не доставляет особых проблем, если вовремя провести профилактические работы по их заливке, предотвращая дальнейшее расширение и разрастание. Такие работы проводят в городе ежегодно. Они поддерживают дороги в нормативном состоянии. Как только в городе установится тепло, продолжится реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU