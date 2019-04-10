2019-04-10T05:48:22+03:00
Общество

В Туве шаманы вывели на чистую воду шарлатана

Мужчина под видом целителя «работал» проводил обряды очищения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Тувинские шаманы вывели на чистую воду шарлатана. Фото: "Дух медведя" во ВКонтактеТувинские шаманы вывели на чистую воду шарлатана. Фото: "Дух медведя" во ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Кызыле, на местном «Арбате» мужчина под видом шамана проводил обряды очищения. Надел на себя шаманское одеяние, взял бубен и ну давай воскуривать можжевельник, шепча какие-то непонятные простому обывателю мантры, за это брал деньги.

Однако мужчина попался на глаза настоящим шаманам, которые и вывели его на чистую воду, пишет местное интернет-издание «Тува Онлайн». Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол рассказал, что в Туве каждый третий, кто называет себя шаманом – мошенник, который пользуется доверием населения. На самом деле в управлении Минюста зарегистрированы только три шаманских организации, а на территории Республики Тыва не более 160 человек реально имеют право проводить обряды и целить людей.

- Человек должен получить разрешение у меня, если нет – его практика незаконна. Так же, как и тех, кто понаоткрывал офисы и снимает в аренду помещения, - прокомментировал верховный шаман России и добавил, что на ближайшем съезде поставит вопрос, как защитить свою профессию от дилетантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Хакасии убил поджигателя своей машины
Красноярский школьник назвал самый чистый район города
Санитара назаровского морга, который перепутал двух покойников, уволили
В красноярском Центре СПИД пояснили, почему не участвуют в закупках лекарственных препаратов
Чиновники предлагают жителям Красноярска «делиться» деньгами, собранными на капремонт
В красноярском зоопарке павлин распустил свой хвост
На развитие туризма на Таймыре выделят 4 миллиарда рублей
В Красноярске начался ямочный ремонт дорог
В Красноярске осужденный ради УДО дал взятку медику и начальнику колонии
В Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом
Спасатели обследуют уровень рек на юге Красноярского края
В Норильске из-за нарушений закрыли нелегальную парашютную школу
Двое подростков до смерти забили мужчину и надругались над его подругой
Суд оставил в силе наказание тренеру «Енисея» Аленичеву за пьяную езду
Инспектор ДПС в Красноярском крае отпустил бесправника и оштрафовал его отца
Застройщика отеля Marriott в Красноярске признали банкротом
Дачные автобусы запустят в Красноярске с 13 апреля
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих товариществ
Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров
У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения
Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи
Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!