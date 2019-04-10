В Туве шаманы вывели на чистую воду шарлатана

СЕГОДНЯ 05:48 2019-04-10T05:48:22+03:00

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В Кызыле, на местном «Арбате» мужчина под видом шамана проводил обряды очищения. Надел на себя шаманское одеяние, взял бубен и ну давай воскуривать можжевельник, шепча какие-то непонятные простому обывателю мантры, за это брал деньги.

Однако мужчина попался на глаза настоящим шаманам, которые и вывели его на чистую воду, пишет местное интернет-издание «Тува Онлайн». Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол рассказал, что в Туве каждый третий, кто называет себя шаманом – мошенник, который пользуется доверием населения. На самом деле в управлении Минюста зарегистрированы только три шаманских организации, а на территории Республики Тыва не более 160 человек реально имеют право проводить обряды и целить людей.

- Человек должен получить разрешение у меня, если нет – его практика незаконна. Так же, как и тех, кто понаоткрывал офисы и снимает в аренду помещения, - прокомментировал верховный шаман России и добавил, что на ближайшем съезде поставит вопрос, как защитить свою профессию от дилетантов.

ИСТОЧНИК KP.RU