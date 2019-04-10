2019-04-10T05:24:27+03:00
Происшествия

В Красноярске осужденный ради УДО дал взятку медику и начальнику колонии

Оба от «подарка» отказались
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске осужденный ради УДО дал взятку медику и начальнику колонииВ Красноярске осужденный ради УДО дал взятку медику и начальнику колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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Осужденный красноярской исправительной колонии № 40 (территориально она находится в Сосновоборске) готовился к условно досрочному освобождению: примерно себя вел, показывал всем своим видом, что встал путь исправления. Однако в марте этого года сорвался и получил выговор за ненадлежащее поведение. Этот факт ставил крест на его мечте покинуть колонию раньше срока.

И тогда осужденный решил исправить дело: 50 тысяч рублей он предложил начальнику отряда группы по воспитательной работе с осужденными, чтобы тот выкрал из его личного дела постановление о выговоре и заменил его на положительную характеристику. Заодно осужденный предложил 50 тысяч рублей фельдшеру медицинской части – за липовый больничный лист.

Но и медик, и начальник отряда от сомнительного подарка отказались. А вот на осужденного завели новое уголовное дело. В пресс-службе ГУФСИН прокомментировали, что мужчина не учел честность и принципиальность сотрудников колонии. Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН совместно с красноярской полицией. Уголовное дело ведет следственный комитет. Подозреваемому грозит многотысячный штраф и новый срок. Так что никаких УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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