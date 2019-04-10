В Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом

СЕГОДНЯ 04:53 2019-04-10T04:53:56+03:00

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В Хакасии подросток напал на автомобиль такси. Полиция Абакана проводит проверку по факту неадекватного поведения 15-летнего школьника. «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства рассказали, что информация об инциденте в дежурную часть города поступила около 18 часов вечера 8 апреля. Водитель такси привез пассажиров к торговому центру и сделал замечание подростку, который вел себя на парковке довольно странно, шатался и выкрикивал беспорядочно бранные слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/702198" frameborder="0"></iframe> В Хакасии подросток орал дурным голосом и напал на иномарку.

Как только такси остановилось, молодой человек подошел к машине и начал бить по капоту руками, пинать ее и при этом продолжал кричать ругательства. Очевидцы вызвали полицию.

Нарушителя доставили в дежурную часть, туда же вызвали его родителей. Как выяснилось, в марте этого года его уже поставили на учет в ОДН за употребление алкоголя. От прохождения им медицинского освидетельствования на состояние опьянения 32-летняя мама несовершеннолетнего отказалась. Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа.

Кроме того, наверняка придется возмещать ущерб за повреждения «Ниссана».

Видео: группа ВК «Инцидент Абакан»

ИСТОЧНИК KP.RU