2019-04-10T04:53:56+03:00
Происшествия

В Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом

Очевидцы говорят: был в неадеквате [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом. Стоп-кадр видеоВ Хакасии подросток напал на иномарку и орал дурным голосом. Стоп-кадр видео
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В Хакасии подросток напал на автомобиль такси. Полиция Абакана проводит проверку по факту неадекватного поведения 15-летнего школьника. «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства рассказали, что информация об инциденте в дежурную часть города поступила около 18 часов вечера 8 апреля. Водитель такси привез пассажиров к торговому центру и сделал замечание подростку, который вел себя на парковке довольно странно, шатался и выкрикивал беспорядочно бранные слова.

В Хакасии подросток орал дурным голосом и напал на иномарку.

Как только такси остановилось, молодой человек подошел к машине и начал бить по капоту руками, пинать ее и при этом продолжал кричать ругательства. Очевидцы вызвали полицию.

Нарушителя доставили в дежурную часть, туда же вызвали его родителей. Как выяснилось, в марте этого года его уже поставили на учет в ОДН за употребление алкоголя. От прохождения им медицинского освидетельствования на состояние опьянения 32-летняя мама несовершеннолетнего отказалась. Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа.

Кроме того, наверняка придется возмещать ущерб за повреждения «Ниссана».

Видео: группа ВК «Инцидент Абакан»

ИСТОЧНИК KP.RU

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