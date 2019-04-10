2019-04-10T04:05:38+03:00
Общество

В Норильске из-за нарушений закрыли нелегальную парашютную школу

Там оказывали опасные услуги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске из-за нарушений закрыли нелегальную парашютную школуВ Норильске из-за нарушений закрыли нелегальную парашютную школуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске закрыли парашютную школу – «Авиационно-технический клуб парашютного спорта и туризма «Крылья Таймыра». Транспортная прокуратура провела проверку и нашла в работе учреждения массу нарушений. Каких именно, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Во-первых, у организации не было аттестации и допуска к работам по воздушному десантированию людей, не оказалось сертификата на воздушно-десантную подготовку. А инструкторы – вообще люди с улицы без соответствующего образования.

Во вторых, парашютные системы давным-давно отработали свой срок службы, но их продолжали использовать. Да и хранились они с нарушениями, в сыром помещении. В третьих, в штате не было медика, поэтому парашютисты перед прыжками не проходили медицинский осмотр.

Кроме того, существует возрастной запрет: лица моложе 16 лет к прыжкам не допускаются. Но в «Крыльях Таймыра» этот запрет много лет игнорировали и обучали школьников.

Как сообщили в прокуратуре, деятельность парашютного клуба прекращена совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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