Суд оставил в силе наказание тренеру «Енисея» Аленичеву за пьяную езду

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-09T14:18:01+03:00

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Суд Ленинского района Красноярска отклонил апелляцию главного тренера футбольного «Енисея» Дмитрия Аленичева. В конце декабря прошлого года его на полтора года лишили водительских прав за нетрезвую езду.

Напомним, наставника «красно-синих» задержали 17 ноября на улице Крайней. Инспекторы заметили: мужчина на служебном Hyundai был в состоянии опьянения. Однако от алкотеста отказался категорически. Все записали на видео, составили протокол, а после материалы ушли в суд.

Корреспондент «Комсомолки» нашел бар, где провел вечер Аленичев. Там сообщили: тренер поссорился с посетителем, а затем сел за руль подшофе. Впрочем, сам Аленичев заявлял, в баре пил с женой безалкогольное пиво. Когда доехал до дома, его иномарку специально задела другая машина. Тут же подъехали сотрудники ГИБДД…

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Главного тренера футбольного клуба «Енисея» в Красноярске Дмитрия Аленичева на полтора года лишили водительских прав. Сегодня, 26 декабря, прошло заседание суда.

Однако на него Аленичев не явился. Выслушав свидетелей и инспекторов ДПС, суд принял решение: лишить прав и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Впрочем, у тренера есть еще время на обжалование вердикта (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU