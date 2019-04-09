Инспектор ДПС в Красноярском крае отпустил бесправника и оштрафовал его отца

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-09T13:48:20+03:00

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В Красноярском крае инспектор ДПС отпустил водителя без прав, но наказал его отца. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все произошло в Ирбейском районе 4 ноября прошлого года. Полицейский остановил ВАЗ -21053, за рулем которого находился мужчина, лишенный прав на полтора года. Причем инспектор об этом знал.

- Но не задержал авто, не отстранил водителя от управления, - рассказывают в пресс-службе краевого главка. – Вместо этого он вынес постановление в отношении отца мужчины. За то, что тот якобы управлял транспортным средством, будучи непристегнутым ремнем безопасности. То есть привлек заведомо невиновное лицо к административной ответственности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- На бывшего сотрудника ОГИБДД возбудили уголовное дело. Сейчас он уволен из рядов МВД. После служебной проверки его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU