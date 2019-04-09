Застройщика отеля Marriott в Красноярске признали банкротом

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-09T13:26:05+03:00

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Арбитражный суд Красноярска признал банкротом экс-застройщика гостиницы Marriott. Речь идет о компании «Крепость-Отель», именно она начинала возводить здание на набережной Енисея. Однако все застопорилось буквально сразу. В итоге долг перед кредиторами составил полтора миллиарда рублей. Иск подала коллекторская фирма «СпецСнаб71» из Рязани.

Напомним, к постройке отеля Marriott приступили в 2012-м году. Объем вложений в проект – 3,5 миллиарда рублей. К слову, АО «Крепость-Отель» входит в ГК «Крепость», бывшего официального дилера Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover... Несколько месяцев назад руководителей группы компаний Александра Кангуна и его сына Илью также признали банкротами.

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Арбитражный суд Красноярска признал банкротом второго владельца группы компаний «Крепость» Илью Кангуна. Рассмотрение дела прошло 9 января. Банкроту назначили арбитражного управляющего, который должен будет до июня этого года распорядиться его имуществом и максимально погасить имеющиеся у него задолженности.

Ранее банкротом был признал руководитель ГК – Александр Кангун, отец Ильи Кангуна. Ему запретили выходить из дома в ночное время (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU