Дачные автобусы запустят в Красноярске с 13 апреля

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-09T13:01:07+03:00

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С 13 апреля в Красноярске запускают автобусы до дач. Сохранятся пять прежних маршрутов: 18, 18С, 40, 40А, 40С в сторону Полигона и Кузнецовского плато. Также на весну и лето добавятся еще два: № 37 – до садового общества «Гренада» и № 19 – до «Южного».

Пока пассажиров еще не так много, по каждом из маршрутов будет ходить по одному автобусу. С 27 апреля их количество увеличится.

КОНКРЕТНО

Схемы движения автобусов

- № 18 Предмостная площадь – Сады, Красраб - Корнетова – Московская – Мичурина – Кутузова –Монтажников – дорога на Кузнецовское плато - Сады;

- № 18С Красфарма – Сады, 60 лет Октября – Павлова – Мичурина – Кутузова –Монтажников - дорога на Кузнецовское плато - Сады;

- № 40 Предмостная площадь – Полигон, Красраб–Корнетова –Московская –Мичурина –Кутузова –Монтажников – Садовая Полигон;

- № 40А Автовокзал «Восточный» – Мичурина - Полигон, Красраб – Коломенская Московская –Мичурина – Кутузова –Монтажников –Садовая - Полигон;

- № 40С «Площадь Котельникова – автовокзал «Восточный» – Сады - Полигон», Московская 32/2 - Волгоградская Мичурина Московская Красраб – автовокзал «Восточный» - Тамбовская - Говорова - Аральская - Амурская - Даурская дорога на Кузнецовское плато Садовая - Полигон.

Уточнить информацию можно по телефону Центральной диспетчерской службы 256-84-00 или в Call-центре: 223-55-56.

ИСТОЧНИК KP.RU