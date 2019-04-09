2019-04-09T11:33:12+03:00
Происшествия

Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров

Больше всего их в Северо-Западном
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров.Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске появились коммунальные мошенники. Ходят по квартирам и предлагают установить фильтры воды аж за 36 тысяч рублей.

- За последнюю неделю в нашу диспетчерскую обратились десятки человек, - рассказывают в пресс-службе компании «КрасКом». – И все с одним вопросом: зачем якобы сотрудники предприятия навязывают им очистители, если водопроводная вода у нас одна из лучших в стране?

Чаще всего на таких «гостей» жалуются жители Северо-Западного, улиц Тотмина и Карбышева. Также о подобных визитах сообщали из Взлетки, Предмостной площади, Черемушек.

Одним позвонившие в двери представлялись сотрудниками «КрасКома», другим «Водоканала». Пенсионеров и ветеранов просили показать платежки за коммунальные услуги. Тем, у кого нет долгов, обещали скидку при покупке фильтра.

- Подчеркиваем: «КрасКом» как ресурсоснабжающая организация не оказывает никаких платных услуг на дому, - напоминают в компании. – Тем более мы не устанавливаем фильтры. Ведь наша красноярская водопроводная вода уже очищена природой. И за свое качество получила одну золотую и три серебряных медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения
Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи
Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!
Стену на красноярской набережной превратят в огромную картину
Повторять не рекомендуем! Тормозящих машины парней с жезлом нашли и оштрафовали
Редкие лебеди и орланы вернулись в Красноярский край после зимовки
На Столбах под Красноярском проснулись медведи
Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
Ко Дню Победы больше 153 тысяч красноярцев получат выплаты
Красноярский зоопарк начали обрабатывать от клещей
В Красноярске подвели итоги эксперимента с бездымным топливом
Новый куратор жилищных программ назначен в мэрии Красноярска
Экс-замглавы правительства Хакасии осужден за многомиллионные хищения
Главу поселка в Красноярском крае отдали под суд
Ученые: в небе над Красноярском сгорел болид
С начала 2019 года в Красноярском крае выросла добыча каменного угля
36 млн рублей потратят на безопасные дороги в Красноярске
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов
Загрязняющей воздух в период НМУ красноярской котельной заинтересовалась прокуратура
Двухмесячник по благоустройству и озеленению начался в Красноярске
Безналичную оплату запускают в автобусах Красноярска
Участники «Клуба выходного дня» посчитали попугаев в кукольном театре