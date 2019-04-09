Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-09T11:33:12+03:00

Больше всего их в Северо-Западном

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В Красноярске появились коммунальные мошенники. Ходят по квартирам и предлагают установить фильтры воды аж за 36 тысяч рублей.

- За последнюю неделю в нашу диспетчерскую обратились десятки человек, - рассказывают в пресс-службе компании «КрасКом». – И все с одним вопросом: зачем якобы сотрудники предприятия навязывают им очистители, если водопроводная вода у нас одна из лучших в стране?

Чаще всего на таких «гостей» жалуются жители Северо-Западного, улиц Тотмина и Карбышева. Также о подобных визитах сообщали из Взлетки, Предмостной площади, Черемушек.

Одним позвонившие в двери представлялись сотрудниками «КрасКома», другим «Водоканала». Пенсионеров и ветеранов просили показать платежки за коммунальные услуги. Тем, у кого нет долгов, обещали скидку при покупке фильтра.

- Подчеркиваем: «КрасКом» как ресурсоснабжающая организация не оказывает никаких платных услуг на дому, - напоминают в компании. – Тем более мы не устанавливаем фильтры. Ведь наша красноярская водопроводная вода уже очищена природой. И за свое качество получила одну золотую и три серебряных медали.

ИСТОЧНИК KP.RU