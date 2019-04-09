2019-04-09T11:05:02+03:00
Общество

У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения

С 15 апреля до 15 мая
Ася ЖУКОВА
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В районе красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения.В районе красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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У кладбища Бадалык в Красноярске временно меняется схема движения транспорта. Там частично ограничат движение с полудня 15 апреля и до пяти часов вечера 15 мая, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Это необходимо для обеспечения безопасности. Поскольку накануне Радоницы (Родительского дня) количество желающих посетить погост, привести в порядок могилы близких, всегда увеличивается.

Поэтому будет закрыт для транспорта проезд-дублер Енисейского тракта. Нельзя будет заехать на участок от улицы Ремесленной до перекрестка с проездом возле строения по адресу Енисейский тракт, 33/1. Здесь будет пешеходная зона. Для водителей выставят знаки.

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Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, об этом говорил глава краевого центра Сергей Еремин в своем отчете о проделанной за минувший год работе.

Напомним, о проблеме нехватки мест для захоронений в Красноярске заговорили достаточно давно. Много лет в краевом центре действовали всего два самых крупных кладбища – «Бадалык» на левом берегу и «Шинное» на правом (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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