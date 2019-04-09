2019-04-09T10:41:27+03:00
Общество

Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи

Город приводят в порядок после зимы
Ася ЖУКОВА
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Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи. Фото: УДИБ, инстаграм.Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи. Фото: УДИБ, инстаграм.
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В Красноярске начали отмывать от грязи светофоры и дорожные знаки. Об этом сообщило МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» в своем инстаграме:

- Дорожную инфраструктуру приводим в порядок в рамках двухмесячника по благоустройству. На чистый светофор и дорожный указатель смотреть приятно!

Кто не помнит, двухмесячник по благоустройству Красноярска начался на этой неделе, 8 апреля. Его кульминацией станет субботник, который проведут 20 апреля. Глава Красноярска Сергей Еремин призвал всех горожан принять участие в генеральной уборке своих дворов и общественных пространств.

А что касается светофоров и дорожных знаков… После публикации поста тут же пошли комментарии:

- Мойку знаков и разделителей полос хорошо бы ввести в обычный регулярный режим. Неплохо было бы также от прошлогодней листвы избавиться по всему городу.

- А как насчет того, чтобы еще помыть фонари вдоль Качи? – интересуются в соцсетях. – За такое не УДИБ отвечает, конечно, но... Видели эти светильники, они черные от грязи, стекла выбиты, лампочек нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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