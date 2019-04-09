Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-09T10:17:12+03:00

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Сирень пока еще не распустилась. Не время. Ее ветви, листочки и лепестки только набирают силу. Но скоро эти цветы будут удивлять своей нежностью, очаровывать ароматом.

А что делать, если уже сейчас хочется полюбоваться веточками сирени? Сделать самому! Именно так и поступила Маргарита Клундук из Красноярска. Девочке 6 лет, она из детского сада №194 ОАО «РЖД».

Создание цветов из бумаги – занятие интересное, но требующее терпения и сноровки. Рита скатала много-много розовых и белых шариков из бумаги, а потом соорудила из них цветы. Осталось приклеить стебли и листочки. И, о чудо, получилась чудесная веточка сирени. Ну, совсем, как настоящая!

Полюбоваться на эту аппликацию можно на сайте «Комсомолки» на странице конкурса «Волшебная сирень».

Напоминаем, что прием работ продолжается. К участию в конкурсе приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные) и их воспитанники.

Ребятам предстоит нарисовать или изготовить сирень. Задача воспитателей – сфотографировать и загрузить работы на страницу конкурса. Только не забудьте в строке ФИО указать номер детского сада, а также имя и фамилию ребенка – автора работы.

Главное, успеть до 21 апреля! Это последний день приема работ на конкурс.

С 22 по 28 апреля уже стартует голосование.

30 апреля – подведение итогов.

В финал попадут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ (не более 30 от каждого детского сада).

Приз для финалистов - саженцы сирени, от 1 до 6 кустов и дипломы победителей. С 4 по 7 июня – вручение приза победителям (высадка сирени). Ведь конкурс «Волшебная сирень» - это часть большого совместного проекта «Сиреневая весна» компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске. В начале июня в самых разных уголках города высадят 250 кустов сирени. В том числе и на территории детских садов – победителей конкурса «Волшебная сирень».

Подробности на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU