Стену на красноярской набережной превратят в огромную картину

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-09T10:06:10+03:00

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Еще одну стену на набережной Красноярска превратят в картину. Местом для арт-объекта выбрали участок на правобережье. В воскресенье, 14 апреля, там стартует фестиваль «Крась!». В рамках события двенадцать художников создадут «полотно» на 135 квадратных метров.

Они будут работать с полудня до семи вечера, в качестве мольберта выступит стена в районе дома № 180 на Красрабе. Сюжет росписи пока не раскрывают.

Напомним, фестиваль «Крась!» устраивают в Красноярске с 2009 года. В позапрошлом, например, очень удачно расписали стену на левобережной набережной.

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Молодые художники Красноярска смогли проявить себя в оформлении общественного пространства. В рамках конкурса «Искра» они оформили две подпорные стены на нижнем ярусе левобережной набережной Енисея. И назвали свои работы вполне поэтично: «Отражение окружающей среды» и «Лес на берегу».

Композиции выполнены в двух диаметрально разных техниках. Первая – супрематическое сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур, абстракция, дающая философское представление об окружающей нас природе вещей. Авторы второй подпорной стены постарались как можно шире отразить флору и фауну красноярского заповедника «Столбы» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU