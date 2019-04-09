Повторять не рекомендуем! Тормозящих машины парней с жезлом нашли и оштрафовали

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-09T09:30:35+03:00

Тормозящих машины парней с жезлом нашли и штрафовали. Фото: стоп-кадр ГИБДД, видео ЧП - Красноярск и ГИБДД.

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Неизвестных, которые с жезлом, как у ГИБДД, тормозили автомобили на улице Карла Маркса в Красноярске, вычислили полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Все случилось на днях возле кинотеатра «Луч». На записи, которая появилась в соцсетях, видно: несколько молодых людей останавливают свои автомобили. На одного из парней надевают светоотражающий жилет. И в таком виде он начинает тормозить проезжающие машины.

- Скорее всего, это блогеры или пранкеры, которые снимают видео, - предположили в соцсетях.

Неизвестные с жезлом тормозят водителей в Красноярске..

Тогда как в ГИБДД сразу же начали проверку случившегося. И спустя сутки «лже-инспекторов» нашли. Оказалось, это парни 29-22 лет.

- Соблюдайте правила ПДД, – заявил один из них на камеру. – Содеянное нами не является образцом для подражания. Повторять не рекомендую!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701992" frameborder="0"></iframe> Повторять не рекомендую!.! другой источник

В итоге их наказали штрафами. Тысяча – за «создание помех в движении транспортных средств» и еще 500 рублей – за «нарушение правил остановки и стоянки».

ИСТОЧНИК KP.RU