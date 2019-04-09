Редкие лебеди и орланы вернулись в Красноярский край после зимовки

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-09T08:53:19+03:00

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В Красноярский край с зимовки вернулись редкие лебеди и орланы. Об этом сообщили в заповеднике «Центральносибирский».

Именно здесь гнездится пара белохвостых орланов. С приходом холодов краснокнижные птицы улетают в Китай, Пакистан или Северную Америку. А их возвращение означает, что пришла настоящая весна.

Кстати, немногие знают, что орланы-белохвосты – образец верности. Они создают пару на всю жизнь. Вместе растят птенцов, благоустраивают гнезда. Со временем их «дома» могут достигать полутора метров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почти в те же дни в заповедник прилетели лебеди. В заповеднике они обитают у кордона Старая Комса, неподалеку от Енисея. Сейчас лебеди-кликуны считаются редким видом. Охотиться на них нельзя. И все же увидеть таких лебедей доводиться нечасто. Причина – развитие промышленности, птиц просто вытесняют с мест обитания. Так что в России кликуны занесены в Красную книгу.

Редкие лебеди-кликуны. Фото: заповедник "Центральносибирский".

ИСТОЧНИК KP.RU