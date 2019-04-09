На Столбах под Красноярском проснулись медведи

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-09T08:35:45+03:00

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В окрестностях Красноярска проснулись медведи. Огромные – длиной с мужскую стопу – следы хищников-самцов обнаружены в заповеднике Столбы еще 30 марта. Причем сразу в двух лесничествах, Базайском и Манском.

Как правило, медведи на Столбах выходят из зимней спячки с конца марта до конца апреля. Все зависит от погоды. Поскольку в нынешнем сезоне весна наступила рано, начал таять снег, медведи стали активно покидать берлоги.

Кстати, замечено: самки просыпаются позже, чем самцы. У многих еще детеныши. Поэтому хищницы в поисках корма (корней, молодой травы, муравьев) выходят на освещенные солнцем склоны. Обычно звери выбирают привычные маршруты. Но иногда самцы расширяют границы своей территории, их видят на Торгашинском хребте.

Из-за застройки охранной зоны заповедника со стороны Базаихи и Слизнево медведи иногда вынуждены выходить к дачам, чтобы найти пищу.

СПРАВКА

Медведей на Столбах по-прежнему достаточно много. По данным за 2018-й год, на территории зафиксировано больше 70 хищников. Как живущих постоянно, так и пришлых. Семь самок принесли потомство, родились восемь медвежат.

ИСТОЧНИК KP.RU