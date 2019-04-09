Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-09T08:53:42+03:00

Они собирали пистолеты из заготовок, полученных из Москвы

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Подпольных оружейников задержали в Красноярске оперативники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе управления по краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701984" frameborder="0"></iframe> Задержана ОПГ по производству оружия.

Как выяснилось, двое подозреваемых организовали свои мастерские по производству оружия. Получали по почте заготовки из Москвы, а потом собирали и реализовывали пистолеты.

Два подпольных цеха сотрудники ФСБ и полиции обнаружили в доме и на работе задержанных. Когда провели обыски, изъяли целый арсенал: маузер, наган, револьвер «Zoraki» и пистолет ИЖ-67 «Корнет», две самоделки на базе ПМ, пистолет «СПШ – 44»… А еще длинноствольное и холодное оружие, патроны, порох, комплектующие и инструменты для переделки.

На задержанных завели уголовное дело по признакам статьи «Незаконное изготовление оружия». Теперь каждому грозит до семи лет.

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Сотрудники ФСБ обнаружили: тайное производство оружия организовал местный безработный. Специально для этого 40-летний мужчина открыл свой цех. Запчасти ему поставляли из Украины (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU