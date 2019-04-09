2019-04-09T08:53:42+03:00
Происшествия

Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске

Они собирали пистолеты из заготовок, полученных из Москвы
Ася ЖУКОВА
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Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске. Фото: стоп-кадр пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске. Фото: стоп-кадр пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.
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Подпольных оружейников задержали в Красноярске оперативники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе управления по краю.

Задержана ОПГ по производству оружия.

Как выяснилось, двое подозреваемых организовали свои мастерские по производству оружия. Получали по почте заготовки из Москвы, а потом собирали и реализовывали пистолеты.

Два подпольных цеха сотрудники ФСБ и полиции обнаружили в доме и на работе задержанных. Когда провели обыски, изъяли целый арсенал: маузер, наган, револьвер «Zoraki» и пистолет ИЖ-67 «Корнет», две самоделки на базе ПМ, пистолет «СПШ – 44»… А еще длинноствольное и холодное оружие, патроны, порох, комплектующие и инструменты для переделки.

На задержанных завели уголовное дело по признакам статьи «Незаконное изготовление оружия». Теперь каждому грозит до семи лет.

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- На землю, руки на себя! – в Красноярске задержали подпольного оружейника. Буквально позавчера, 4 апреля, среди белого дня - в его собственном дворе.

Сотрудники ФСБ обнаружили: тайное производство оружия организовал местный безработный. Специально для этого 40-летний мужчина открыл свой цех. Запчасти ему поставляли из Украины (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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