Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске
Подпольных оружейников задержали в Красноярске оперативники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе управления по краю.
Задержана ОПГ по производству оружия.
Как выяснилось, двое подозреваемых организовали свои мастерские по производству оружия. Получали по почте заготовки из Москвы, а потом собирали и реализовывали пистолеты.
Два подпольных цеха сотрудники ФСБ и полиции обнаружили в доме и на работе задержанных. Когда провели обыски, изъяли целый арсенал: маузер, наган, револьвер «Zoraki» и пистолет ИЖ-67 «Корнет», две самоделки на базе ПМ, пистолет «СПШ – 44»… А еще длинноствольное и холодное оружие, патроны, порох, комплектующие и инструменты для переделки.
На задержанных завели уголовное дело по признакам статьи «Незаконное изготовление оружия». Теперь каждому грозит до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU