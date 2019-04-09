2019-04-09T07:45:23+03:00
Экономика

ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ запустил специальное предложение «ЭкстраЛайт», в рамках которого кредит на новый автомобиль можно оформить по ставке от 3,5% годовых, на автомобиль с пробегом – от 5%. Получение кредита возможно по двум документам и без справки о доходах.

Минимальные ценовые показатели 3,5% для новых автомобилей и 5% для транспорта с пробегом доступны при получении дисконтов от банка: 5 п.п. при страховании жизни, 2,5 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.

Программа позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тысяч до 3 млн рублей для авто с пробегом и до 5 млн рублей – для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

«Новое предложение «ЭкстраЛайт» уникально для рынка, позволяет выбрать любой автомобиль и при этом приобрести его в кредит с максимально низкой ставкой. Программа выполнена в формате конструктора. В зависимости от типа и количества оформленных, по желанию клиента, сервисных услуг, ему предоставляются различные дисконты. Набор дополнительных продуктов при этом может быть любым. ВТБ обеспечит быстрое проведение сделки по упрощенной схеме и качественный сервис по дистанционному обслуживанию кредита», – комментирует Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов и партнерских программ – вице-президент ВТБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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