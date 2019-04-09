Ко Дню Победы больше 153 тысяч красноярцев получат выплаты

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-09T07:31:32+03:00

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Накануне Дня Победы больше 153 тысяч жителей Красноярского края получат материальную помощь. В пресс-службе администрации региона сообщили, кому она полагается.

Итак, выплаты в размере 6 тысяч рублей перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

По 1200 рублей получат люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. И по тысяче рублей – дети погибших защитников Отечества и те, кто пережил войну в несовершеннолетнем возрасте. На это из бюджета края выделят больше 161 миллиона рублей.

Перечисление уже начались. Заявления для этого писать не требуется, данные подадут органы соцзащиты.

- Кроме того, раз в два года дети погибших защитников Отечества могут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории России к местам гибели или захоронения одного из родителей, погибшего или умершего на войне, и обратно в размере фактической стоимости проезда, но не более 25 тысяч на человека, - напомнила министр соцполитики края Ирина Пастухова.

ИСТОЧНИК KP.RU