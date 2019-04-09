2019-04-09T07:31:32+03:00
Общество

Ко Дню Победы больше 153 тысяч красноярцев получат выплаты

Кому полагается матпомощь?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Ко Дню Победы больше 153 тысяч красноярцев получат выплаты.Ко Дню Победы больше 153 тысяч красноярцев получат выплаты.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Накануне Дня Победы больше 153 тысяч жителей Красноярского края получат материальную помощь. В пресс-службе администрации региона сообщили, кому она полагается.

Итак, выплаты в размере 6 тысяч рублей перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

По 1200 рублей получат люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. И по тысяче рублей – дети погибших защитников Отечества и те, кто пережил войну в несовершеннолетнем возрасте. На это из бюджета края выделят больше 161 миллиона рублей.

Перечисление уже начались. Заявления для этого писать не требуется, данные подадут органы соцзащиты.

- Кроме того, раз в два года дети погибших защитников Отечества могут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории России к местам гибели или захоронения одного из родителей, погибшего или умершего на войне, и обратно в размере фактической стоимости проезда, но не более 25 тысяч на человека, - напомнила министр соцполитики края Ирина Пастухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров
У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения
Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи
Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!
Стену на красноярской набережной превратят в огромную картину
Повторять не рекомендуем! Тормозящих машины парней с жезлом нашли и оштрафовали
Редкие лебеди и орланы вернулись в Красноярский край после зимовки
На Столбах под Красноярском проснулись медведи
Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
Красноярский зоопарк начали обрабатывать от клещей
В Красноярске подвели итоги эксперимента с бездымным топливом
Новый куратор жилищных программ назначен в мэрии Красноярска
Экс-замглавы правительства Хакасии осужден за многомиллионные хищения
Главу поселка в Красноярском крае отдали под суд
Ученые: в небе над Красноярском сгорел болид
С начала 2019 года в Красноярском крае выросла добыча каменного угля
36 млн рублей потратят на безопасные дороги в Красноярске
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов
Загрязняющей воздух в период НМУ красноярской котельной заинтересовалась прокуратура
Двухмесячник по благоустройству и озеленению начался в Красноярске
Безналичную оплату запускают в автобусах Красноярска
Участники «Клуба выходного дня» посчитали попугаев в кукольном театре