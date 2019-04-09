Красноярский зоопарк начали обрабатывать от клещей

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-09T08:02:18+03:00

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«Роев ручей» под Красноярском обезопасят от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе парка. Обработка территории от паразитов началась накануне, 8 апреля.

Сначала ее очищают от мусора, опавших листьев и прошлогодней травы, под которой могут укрыться клещи. Затем опрыскивают специальной смесью весь парк, аллеи, площадки у вольеров, даже парковки и автобусную остановку. По словам сотрудников, препарат не приносит вреда животным, тем не менее на время обработки питомцев уводят в домики.

Вчера опрыскали «Парк динозавров», сегодня на очереди – сам «Роев ручей» и прилегающие территории. Обработку проводят каждый год своими силами. Используют современное оборудование, привлекают специалистов из города. К слову, ее устраивают весной и летом – с периодичностью раз в месяц.

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В Красноярске от клещей пострадали уже 13 человек из Солнечного и Академгородка

В Красноярске от клещей с начала сезона уже пострадали 13 человек, в том числе 7 детей. Это – официальная информация, которую предоставили "Комсомольской правде"-Красноярск специалисты краевого управления Роспотребнадзора по состоянию на 5 апреля. А ведь немало тех, кто не обращается к медикам на свой страх и риск.

Контакты произошли в Солнечном, Академгородке, в окрестностях реки Базаихи. В Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае исследовали 29 клещей. В одном из них обнаружили возбудителя клещевого боррелиоза (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU