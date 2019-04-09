2019-04-09T06:58:44+03:00
Общество

В Красноярске подвели итоги эксперимента с бездымным топливом

Содержание вредных веществ в воздухе сократилось в разы
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске подвели итоги эксперимента с бездымным топливом.В Красноярске подвели итоги эксперимента с бездымным топливом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Итоги использования бездымных брикетов подвели в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, проект реализовывали в городе с 9 февраля по 16 марта. Раздавали топливо жителям частного сектора в микрорайонах Ботаническом, Покровке, Николаевке, а также в районе фанпарке «Бобровый лог». То есть больше чем в 9 тысяч дворах.

Пробы воздуха снимали четыре раза в сутки. И вот результат: содержание самого опасного для организма вещества – бензпирена – сократилось почти в четыре раза. Концентрация оксида углерода, диоксида и оксида азота – в два раза.

Свое исследование воздуха в тот же период проводили общественники. И их данные полностью подтвердили официальные.

- Уникальный экологический проект будет продолжен, - подчеркнул заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев. – Полученные сведения лягут в основу дальнейшей работы по улучшению экологической обстановки в городе.

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300 килограммов или 15 мешков бездымного брикета могут получить совершенно бесплатно жители частного сектора в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Свердловском районах Красноярска. Об этом рассказали накануне в администрации (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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