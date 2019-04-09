2019-04-09T07:33:04+03:00
Общество

Новый куратор жилищных программ назначен в мэрии Красноярска

Это 37-летняя Елена Блах
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Нового куратора жилищных программ назначили в мэрии Красноярска.Нового куратора жилищных программ назначили в мэрии Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В администрации Красноярска - кадровые перестановки. Назначен новый куратор жилищных программ, им стала 37-летняя Елена Блах. Ранее она занимала должность заместителя руководителя управления учета и реализации жилищной политики. А теперь возглавила его.

СПРАВКА

Елена Блах родилась 10 мая 1982 года. У нее два высших образования: юридическое и инженерное. До работы в управлении трудилась в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, управлении Федеральной службы приставов, а также в коммерческих структурах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый министр экологии назначен в Красноярском крае

Новым министром экологии и рационального природопользования Красноярского края стал Павел Корчашкин, бывший мэр Зеленогорска. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Уже сегодня, 8 апреля, новый глава ведомства встретился с губернатором края. Главные направления работы, на которых надо сосредоточиться – улучшение экологии, снижение выбросов, реализация «мусорной реформы», подчеркнул в разговоре Александр Усс (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальные мошенники орудуют в Красноярске под предлогом установки фильтров
У красноярского Бадалыка на месяц изменят схему движения
Светофоры и дорожные знаки в Красноярске стали отмывать от грязи
Первая работа от участницы конкурса «Волшебная сирень». И это аппликация!
Стену на красноярской набережной превратят в огромную картину
Повторять не рекомендуем! Тормозящих машины парней с жезлом нашли и оштрафовали
Редкие лебеди и орланы вернулись в Красноярский край после зимовки
На Столбах под Красноярском проснулись медведи
Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Красноярске
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
Ко Дню Победы больше 153 тысяч красноярцев получат выплаты
Красноярский зоопарк начали обрабатывать от клещей
В Красноярске подвели итоги эксперимента с бездымным топливом
Экс-замглавы правительства Хакасии осужден за многомиллионные хищения
Главу поселка в Красноярском крае отдали под суд
Ученые: в небе над Красноярском сгорел болид
С начала 2019 года в Красноярском крае выросла добыча каменного угля
36 млн рублей потратят на безопасные дороги в Красноярске
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов
Загрязняющей воздух в период НМУ красноярской котельной заинтересовалась прокуратура
Двухмесячник по благоустройству и озеленению начался в Красноярске
Безналичную оплату запускают в автобусах Красноярска
Участники «Клуба выходного дня» посчитали попугаев в кукольном театре