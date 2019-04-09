Новый куратор жилищных программ назначен в мэрии Красноярска

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-09T07:33:04+03:00

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В администрации Красноярска - кадровые перестановки. Назначен новый куратор жилищных программ, им стала 37-летняя Елена Блах. Ранее она занимала должность заместителя руководителя управления учета и реализации жилищной политики. А теперь возглавила его.

СПРАВКА

Елена Блах родилась 10 мая 1982 года. У нее два высших образования: юридическое и инженерное. До работы в управлении трудилась в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, управлении Федеральной службы приставов, а также в коммерческих структурах.

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ИСТОЧНИК KP.RU