Новый куратор жилищных программ назначен в мэрии Красноярска
В администрации Красноярска - кадровые перестановки. Назначен новый куратор жилищных программ, им стала 37-летняя Елена Блах. Ранее она занимала должность заместителя руководителя управления учета и реализации жилищной политики. А теперь возглавила его.
СПРАВКА
Елена Блах родилась 10 мая 1982 года. У нее два высших образования: юридическое и инженерное. До работы в управлении трудилась в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, управлении Федеральной службы приставов, а также в коммерческих структурах.
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Уже сегодня, 8 апреля, новый глава ведомства встретился с губернатором края. Главные направления работы, на которых надо сосредоточиться – улучшение экологии, снижение выбросов, реализация «мусорной реформы», подчеркнул в разговоре Александр Усс (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU