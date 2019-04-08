Экс-замглавы правительства Хакасии осужден за многомиллионные хищения

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-08T15:44:59+03:00

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Бывшему первому вице-главе Хакасии вынесен приговор по делу о хищении 94 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Республике.

Напомним, 58-летнего Александра Голышева вместе с экс-директором «Хакресводоканала» Олегом Базиевым и начальником ООО «Сибус» Ириной Свистуновой обвиняли в крупном мошенничестве.

- Используя служебное положение, путем злоупотребления доверием правительства Республики, они создали организованную группу для осуществления преступной деятельности в целях хищения денежных средств ГУП РХ «Хакресводоканал» в особо крупном размере, - поясняют следователи.

с 1 июня 2011 года по 17 июля 2013 года перевели на счета подконтрольной им компании «Сибус» 94 миллиона – якобы как оплату услуг по фиктивным договорам, заключенными с «Хакресводоканалом».

В итоге Голышев получил 6 лет и 3 месяца, Базиев - 5 лет 9 месяцев и Свистунова - 5 лет 3 месяца в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу. К слову, для фигурантов он уже второй. Все были осуждены по такой же статье – за хищение больше 100 миллионов рублей. Голышеву дали 6 лет, Базиеву 5 лет 6 месяцев, Свистуновой - 5.

ИСТОЧНИК KP.RU