Главу поселка в Красноярском крае отдали под суд
Глава поселка Стрелка-Чуня в Эвенкии Красноярского края пойдет под суд злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
Все произошло в 2017-м году. Находясь в собственном служебном кабинете, глава заключил два фиктивных договора о предоставлении услуг – в интересах одного из жителей.
При этом обе стороны понимали: соглашения мнимые, работы проводиться не будут. И тем не менее средства за них – в размере 95 тысяч рублей – были выплачены из бюджета. Деньги, кстати, до этого планировалось направить в сферу образования.
Недавно расследование было завершено, документы ушли в Тунгусско-Чунский районный суд. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В той же Эвенкии житель села Ванавара сел за руль автомобиля Ниссан пьяным и улетел в кювет. А, когда его обнаружил инспектор, попытался откупиться. Совал в руки 35 тысяч рублей, чтобы тот закрыл на все глаза.
В итоге на водителя звели уголовное дело за покушение на дачу взятки. А это до двух лет плюс солидный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU