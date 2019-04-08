Главу поселка в Красноярском крае отдали под суд

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-08T13:45:36+03:00

Ему грозит до семи лет

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Глава поселка Стрелка-Чуня в Эвенкии Красноярского края пойдет под суд злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все произошло в 2017-м году. Находясь в собственном служебном кабинете, глава заключил два фиктивных договора о предоставлении услуг – в интересах одного из жителей.

При этом обе стороны понимали: соглашения мнимые, работы проводиться не будут. И тем не менее средства за них – в размере 95 тысяч рублей – были выплачены из бюджета. Деньги, кстати, до этого планировалось направить в сферу образования.

Недавно расследование было завершено, документы ушли в Тунгусско-Чунский районный суд. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В той же Эвенкии житель села Ванавара сел за руль автомобиля Ниссан пьяным и улетел в кювет. А, когда его обнаружил инспектор, попытался откупиться. Совал в руки 35 тысяч рублей, чтобы тот закрыл на все глаза.

В итоге на водителя звели уголовное дело за покушение на дачу взятки. А это до двух лет плюс солидный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU