С начала 2019 года в Красноярском крае выросла добыча каменного угля

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-08T12:59:07+03:00

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За 3 месяца 2019 г. объем добычи каменного энергетического угля в Красноярском крае увеличился на 5% по сравнению с 1 кв. 2018 г. На расположенном в крае разрезе Саяно-Партизанский с начала 2019 г. добыто 277 тыс. тонн каменного энергетического угля с калорийностью свыше 6000 ккал/кг. Топливо поставляется для нужд российских потребителей, а также отгружается за рубеж.

Разрез Саяно-Партизанский является активом входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». В 2019 г. федеральный холдинг продолжает инвестиции в развитие производства на красноярском угольном разрезе. С начала года на предприятии введены в эксплуатацию четыре новые единицы техники.

К транспортировке угля приступили экипажи №18 и №19, сформированные после ввода в эксплуатацию двух новых автосамосвалов БелАЗ-7555В.

Парк техники разреза Саяно-Партизанский пополнился также гусеничным бульдозером Четра Т-35.01 и фронтальным погрузчиком Hitachi ZW310-5A. Обе машины универсальны, устойчивы к работе в сибирских условиях, отличаются простым и удобным техническим обслуживанием.

В 2018 г. угольный разрез впервые вышел на годовой объем добычи 1 млн тонн. В 2019 г. планируется дальнейший рост его производственной мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU