2019-04-08T12:55:37+03:00
Общество

36 млн рублей потратят на безопасные дороги в Красноярске

Все включено: новая разметка, светофоры, знаки…
Ася ЖУКОВА
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На фото: «фитоняшки» устроили фотосессию во время дорожного ремонта.На фото: «фитоняшки» устроили фотосессию во время дорожного ремонта.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские дороги сделают безопаснее за 36 миллионов рублей. На сайте госзакупок разместили два тендера на 20,5 и 15,8 миллионов. Подрядчику, которого выберут 6 мая, предстоит «оптимизировать транспортные потоки и снизить места концентрации аварий» в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах.

Нужно поставить современные светофоры и дорожные знаки, нанести свежую разметку в потенциально опасных местах. А именно – на улице Лесопарковой (от Свободного до Стасовой), на 9 Мая (от Водопьянова до Авиаторов), на Киренского (от Баумана до «Лесной»), на Декабристов (от Дубровинского до Республики), на Кецховели (от Новосибирской до Менжинского), вдоль Николаевского кладбища (от Свободного до Пролетарской).

Кроме того, будут вестись работы на перекрестках Маерчака – Республики, Республики – Охраны труда, ЧернышеваСловцова; на улице Попова (от Пихтовой до транспортного кольца); на Калинина (от Чайкиной до Норильской); на остановке «Госпиталь ветеранов», улица Вильского; на остановках «Живописная» и «Южная», улица Лесная; у дома №8 на Ломоносова.

Сдать объекты нужно до 30 августа.

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Грохочет тяжелая техника, дымится раскаленный асфальт, автомобилисты лавируют между предупреждающими конусами, а рабочие, задыхаясь от большой температуры, метр за метром прокладывают новую дорогу. И вдруг... оох! Прямо на стройплощадке тормозят две легковушки, а из них шагают.... «фитоняшки», - загорелые, спортивные, одно слово – красотки (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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