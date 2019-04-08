Загрязняющей воздух в период НМУ красноярской котельной заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-08T12:20:20+03:00

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Еще одна котельная в Красноярске попалась на загрязнении воздуха в период неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба»). Теперь ее взяли под контроль сотрудники прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На эту угольную котельную, расположенную на стройплощадке жилого комплекса «Грин-парк» (улица Ленинградская) пожаловались в СМИ жители района. Проверка показала: установленная для сохранения теплового контура она, действительно, портит воздух.

- К тому же при эксплуатации котельной отсутствует согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий, мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ не проводятся, - отметили в прокуратуре.

Руководству организации предписали устранить нарушение закона. Кроме того, два постановления, вынесенные работниками ведомства, передали на рассмотрение в министерство экологии края.

ИСТОЧНИК KP.RU