Загрязняющей воздух в период НМУ красноярской котельной заинтересовалась прокуратура
Еще одна котельная в Красноярске попалась на загрязнении воздуха в период неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба»). Теперь ее взяли под контроль сотрудники прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
На эту угольную котельную, расположенную на стройплощадке жилого комплекса «Грин-парк» (улица Ленинградская) пожаловались в СМИ жители района. Проверка показала: установленная для сохранения теплового контура она, действительно, портит воздух.
- К тому же при эксплуатации котельной отсутствует согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий, мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ не проводятся, - отметили в прокуратуре.
Руководству организации предписали устранить нарушение закона. Кроме того, два постановления, вынесенные работниками ведомства, передали на рассмотрение в министерство экологии края.
ИСТОЧНИК KP.RU