2019-04-08T12:20:20+03:00
Происшествия

Загрязняющей воздух в период НМУ красноярской котельной заинтересовалась прокуратура

Дело взяли под контроль
Ася ЖУКОВА
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На фото - лаборатория по мониторингу воздуха.На фото - лаборатория по мониторингу воздуха.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одна котельная в Красноярске попалась на загрязнении воздуха в период неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба»). Теперь ее взяли под контроль сотрудники прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На эту угольную котельную, расположенную на стройплощадке жилого комплекса «Грин-парк» (улица Ленинградская) пожаловались в СМИ жители района. Проверка показала: установленная для сохранения теплового контура она, действительно, портит воздух.

- К тому же при эксплуатации котельной отсутствует согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий, мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ не проводятся, - отметили в прокуратуре.

Руководству организации предписали устранить нарушение закона. Кроме того, два постановления, вынесенные работниками ведомства, передали на рассмотрение в министерство экологии края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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