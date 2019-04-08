2019-04-08T11:45:23+03:00
Общество

Двухмесячник по благоустройству и озеленению начался в Красноярске

А 20 апреля будет большой субботник
Ася ЖУКОВА
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Мотивирующая фотосессия на тему субботника.Мотивирующая фотосессия на тему субботника.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начался двухмесячник по благоустройству и озеленению. Уже с сегодняшнего дня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства администрации.

По мнению специалистов, город встретил двухмесячник в лучшем состоянии, чем в предыдущие годы. Здесь сыграли свою роль и новые стандарты содержания улиц, и подготовка Красноярска к масштабным соревнованиям…

А поскольку тепло пришло рано, настало время уборки. Надо привести все в порядок после зимы, отметил мэр Сергей Еремин. Причем «максимально вовлечь всех жителей».

В планах - мойка памятников, подготовка к запуску фонтанов, чистка уличной мебели, ремонт ограждений, остановок, светофоров. Обязательно – уборка на погостах.

И «кульминация» - большой субботник. Его наметили на 20 апреля. Приглашаются все горожане. Чтобы поучаствовать, можно обращаться в свои управляющие компании.

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На неделю раньше назначенного – субботник в Красноярске проведут уже 20 апреля. На улице тепло, весь месяц по температуре будет выше нормы, поэтому, - решили в мэрии, - можно выходить на генеральную уборку! (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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