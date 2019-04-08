2019-04-08T10:52:56+03:00
Общество

Безналичную оплату запускают в автобусах Красноярска

Имейте в виду – муниципальных
Ася ЖУКОВА
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Вместо надоевшей мелочи - банковские карты.Вместо надоевшей мелочи - банковские карты.Фото: Ася ЖУКОВА
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В автобусах Красноярска можно оплатить проезд с помощью банковской карты. Об этом сообщили в официальной группе администрации в соцсетях.

Пока речь идет о пяти маршрутах ( по большей части – муниципальных). Итак, в трех из них - 12, 31 и 95 появились мобильные терминалы. Еще в двух – 18 и 38 – стационарные.

Чтобы заплатить, больше не нужно искать мелочь. Достаточно поднести к устройству гаджет или банковскую карту (она должна быть с возможностью бесконтактной оплаты). Затем подождать пару секунд и получить чек. Готово! Транспортные или социальные карты по-прежнему работают.

Пока идет тестирование системы. Впрочем, планируется, что уже этой весной к ней подключатся все без исключения муниципальные и многие коммерческие маршруты.

- Наконец-то, - комментируют горожане в соцсетях. – Дело нужное. И главное, своевременное. Надоело трясти мелочью в карманах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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