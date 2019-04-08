2019-04-08T10:32:39+03:00
Общество

Участники «Клуба выходного дня» посчитали попугаев в кукольном театре

Уже четвертый год в апреле открывается «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году его темой стал Год театра
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Первая встреча клуба прошла в кукольном театре. Малыши посмотрели сказку «38 попугаев», и вот что рассказала мама пятилетней дочки Ирина:

- На таком спектакле мы первый раз, и в кукольном театре первый раз. У меня ребенок активный, но тут она притихла и с открытым ртом смотрела на кукол. Дома будем делиться впечатлениями, еще раз обсудим сюжет и героев.

После спектакля дети отправились на экскурсию по театру и познакомились с разными видами кукол: перчаточные, штоковые, планшетные, марионетки и т.д. – всех можно потрогать и поучиться управлять.

В кукольном театре побывали 23 человека из восьми семей и каждая семья получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда».

Следующий выход «Клуба выходного дня» - на юбилей детской студии Мим-театра «За двумя зайцами».

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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