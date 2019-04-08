2019-04-08T10:26:17+03:00
Происшествия

В Красноярске мать потеряла на улице сразу троих малышей

Говорит, отвлеклась, и дети пропали
Ася ЖУКОВА
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«Мать не следила»: пропавших прямо на улице троих малышей нашли у знакомого.«Мать не следила»: пропавших прямо на улице троих малышей нашли у знакомого.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мать потеряла на улице сразу троих малышей – двух, трех и шести лет. ЧП случилось в воскресенье, 7 апреля, в Ленинском районе.

Заметив, что дети пропали, женщина кинулась в дежурную часть. «Отвлекалась ненадолго, - уверяла она. – А их нет».

Полицейские и волонтеры тут же приступили к поискам. Ориентировки передали всем нарядам. Обследовали парки и скверы, подъезды, чердаки и подвалы находящихся рядом домов.

В конце концов, малышей нашел участковый уполномоченный. Дети были дома у знакомого семьи. Как выяснилось, мать не следила за ними. В тот момент женщина была пьяна.

- Сейчас ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - рассказывают в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Пока идет проверка, малышей поселили в социальном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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