2019-04-08T10:11:25+03:00
Общество

Бьем антирекорды? Половине красноярцев на работе запрещают выходить в интернет

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Половине красноярцев на работе запрещают выходить в интернет.Половине красноярцев на работе запрещают выходить в интернет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Половине красноярцев (а точнее 47%) запрещают пользоваться интернетом на работе. К таким выводам пришли специалисты портала HeadHunter, проведя исследование.

Оказывается, чаще всего выходить в Сеть по собственной надобности запрещают банковским служащим и рабочим на предприятиях. На втором месте – сфера искусств и СМИ (нонсенс, согласитесь?) и на третьем – занятые в гостиничном бизнесе. Кстати, в других регионах подобной картины (такого жесткого запрета) не наблюдается. Так что бьем антирекорд.

Примечательно, только 16% жителей Красноярска заявили: на их работу интернет не влияет, на службе он не нужен. Те, кто трудятся в сфере маркетинга, рекламы, закупок, высказались почти единогласно: без сети никак.

И последнее: о необходимости интернета заявили также руководители. С его помощь (в числе прочего, конечно) они мониторят в соцсетях страницы потенциальных кандидатов. Чтобы принять верное решение о приеме на работу. Чем престижнее место, тем больше шансов, что вас «пробьют» непременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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