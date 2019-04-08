В Красноярске проведен опрос фотостудий
В Красноярске проведен опрос фотостудий, фотосалонов и компаний Красноярска, оказывающих услуги печати фотографий. Для опроса были выбраны 10 компаний, и на вопрос "Какой формат чаще всего выбирают потребители?" все компании ответили - 10х15.
В пяти случаях из десяти стоимость печати одной фотографии 10х15 - 10 рублей. Самая высокая цена составила 20 рублей, однако, такую цену назвала лишь одна компания, при этом уточнив, что цена на фотографии может быть ниже - это зависит от количества. Самую низкую цену - 7 рублей - назвали две компании.
Набирает популярность печать фотографий формата социальной сети Instagram. Шесть компаний из десяти уже имеют опыт печати квадратных фотографий 15х15. Стоимость печати таких фотографий в среднем составляет 20 руб. Наценка обусловлена нестандартным размером и дополнительной работой - вырезкой.
90% потребителей выбирают для печати глянец, остальные 10% - матовую бумагу.
Онлайн-сервис по приему фотографий для печати имеется в половине из опрошенных компаний, однако, используется он крайне редко - люди предпочитают приходить с флешкой, и сразу, по мере возможности, получать на руки готовый результат.
Опрос был проведен Справочной по ценам 2-999-999.
ИСТОЧНИК KP.RU