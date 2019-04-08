СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-08T10:02:30+03:00

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В Красноярске проведен опрос фотостудий, фотосалонов и компаний Красноярска, оказывающих услуги печати фотографий. Для опроса были выбраны 10 компаний, и на вопрос "Какой формат чаще всего выбирают потребители?" все компании ответили - 10х15.

В пяти случаях из десяти стоимость печати одной фотографии 10х15 - 10 рублей. Самая высокая цена составила 20 рублей, однако, такую цену назвала лишь одна компания, при этом уточнив, что цена на фотографии может быть ниже - это зависит от количества. Самую низкую цену - 7 рублей - назвали две компании.

Набирает популярность печать фотографий формата социальной сети Instagram. Шесть компаний из десяти уже имеют опыт печати квадратных фотографий 15х15. Стоимость печати таких фотографий в среднем составляет 20 руб. Наценка обусловлена нестандартным размером и дополнительной работой - вырезкой.

90% потребителей выбирают для печати глянец, остальные 10% - матовую бумагу.

Онлайн-сервис по приему фотографий для печати имеется в половине из опрошенных компаний, однако, используется он крайне редко - люди предпочитают приходить с флешкой, и сразу, по мере возможности, получать на руки готовый результат.

Опрос был проведен Справочной по ценам 2-999-999.

ИСТОЧНИК KP.RU