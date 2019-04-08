2019-04-08T09:43:57+03:00
Общество

Спортсменка, пиратка и просто красавица. «Миссис Красноярский край 2019» стала яркая блондинка

Поздравляем!
Ася ЖУКОВА
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«Миссис Красноярский край 2019» стала Анна Билинец. Фото: группа КОНКУРСЫ КРАСОТЫ Красноярск.«Миссис Красноярский край 2019» стала Анна Билинец. Фото: группа КОНКУРСЫ КРАСОТЫ Красноярск.
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Названо имя победительницы конкурса «Миссис Красноярский край 2019». Лучшей из участниц стала 38-летняя Анна Билинец. Голубоглазая блондинка с яркой улыбкой завоевала корону и приз – в 100 тысяч рублей.

По правилам бороться за выигрыш могли только замужние женщины от 26 до 42 лет. И таких нашлось 26. Демонстрировали свое умение держаться на сцене, справлялись с самыми хитроумными вопросами и не только.

Анна обошла всех. И в интеллектуальном конкурсе, и во время дефиле. Сначала примерила образ озорной пиратки, потом покорила публику романтичным голубым нарядом. И оказалась вне конкуренции.

Спортсменка, пиратка и просто красавица. Фото: группа КОНКУРСЫ КРАСОТЫ Красноярск.

Спортсменка, пиратка и просто красавица. Фото: группа КОНКУРСЫ КРАСОТЫ Красноярск.

Ей не привыкать! Анна не только красавица, но и спортсменка. Руководит детской школой «Лига дзюдо». А еще она – любимая жена и счастливая мама.

После победы красноярку пригласили попробовать себя в международном конкурсе «Миссис Бриллиант мира», он состоится на Тайване. Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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