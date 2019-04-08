СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-08T09:05:04+03:00

Китайцы-хозяева лесопилок пошли под суд за попытку обзавестись «крышей» в полиции. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Три иностранных бизнесмена угодили под суд в Красноярском крае за попытки подкупить полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Не так давно сотрудники управления вместе со специалистами ГСУ СК вышли на след предпринимателей «одного из государств Восточной Азии», которыми занимались заготовкой и переработкой леса в Минусинском районе. По информации собственного источника «Комсомольской правды» - Красноярск, те приехали к нам из Китая.

И в качестве рабсилы привлекали мигрантов-нелегалов. Полицейские постоянно проводят рейды по обнаружению такого контингента, так что бизнесмены решили: надо заручиться покровительством со стороны МВД.

- Сотрудники УФСБ выявили несколько попыток подкупа с целью прекратить рейды, – поясняют в управлении. - Дальнейшие действия предпринимателей контролировали оперативники. Бизнесмены передали крупные суммы – как взятки за непривлечение к административной ответственности и невыдворение за пределы России.

В итоге на китайцев завели дела по признакам статьи «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Двоим вынесли обвинительный приговор, третий ждет решения судей.

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ИСТОЧНИК KP.RU