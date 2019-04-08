2019-04-08T08:22:41+03:00
Общество

Очередь в детсады Красноярска «размораживают» досрочно: доступно 11 тысяч мест

Уже распределено 2 тысячи
Ася ЖУКОВА
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Очередь в детсады Красноярска «размораживают» досрочно: доступно 11 тысяч мест.Очередь в детсады Красноярска «размораживают» досрочно: доступно 11 тысяч мест.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Очередь в детские сады Красноярска «размораживают» раньше срока, уже с сегодняшнего дня, 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. К слову, ранее комплектование предполагали начать 15 апреля. Однако приняли решение сдвинуть даты.

Одними из первых с результатами набора могут ознакомиться родители, определяющие детей в группы компенсирующего вида. Дошколят со слабым зрением, слухом, логопедическими проблемами уже получили 2 тысячи мест.

С 8 апреля приступили к комплектованию общеразвивающих групп. Будет распределено примерно 11 тысяч мест. Результаты тоже можно узнать досрочно, 1 мая.

В этот день папы и мамы или увидят новое положение ребенка в очереди, или статус «Скомплектован». А заодно – указание детсада, где предоставили место.

Напомним, комплектование продолжится до 1 сентября. Ну а 1 апреля стартовало распределение мест в ДОУ на следующий учебный год. В нем принимают участие дети, которым с 1 сентября 2019 года исполнится от полутора до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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