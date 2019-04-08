2019-04-08T07:18:41+03:00
Общество

Медийные лица Красноярска собрали полмиллиона рублей для детей с диабетом

На эти деньги купят инсулиновые помпы
Ася ЖУКОВА
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Медийные лица Красноярска собрали полмиллиона рублей для детей с диабетом. Фото: Bellini Group.Медийные лица Красноярска собрали полмиллиона рублей для детей с диабетом. Фото: Bellini Group.
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В Красноярске собрали больше полумиллиона рублей, чтобы помочь детям с сахарным диабетом. На средства, вырученные в ходе акции «Ешь. Делись. Люби!», будут куплены инсулиновые помпы.

Кто не знает, благотворительное мероприятие с участием медийных лиц проходит в Красноярске каждый год. Известные телеведущие, журналисты, политики на один вечер меняют костюмы и платья на фартуки официантов.

А чаевые отдают потом на благотворительность. На этот раз в акции поучаствовали Ренат Каримуллин и Дмитрий Болотов (радио «Комсомольская правда»), бизнесмен Андрей Болсуновский, депутат Илья Зайцев, Анастасия Потекина (портал «Финансист») и многие другие.

И вот итог – 547 тысяч рублей. Все деньги передадут в благотворительный фонд «От сердца к сердцу». И скоро будут приобретены шесть инсулиновых помп. Это компактные устройства, с помощью которых люди с диабетом могут вести обычную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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