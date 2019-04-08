На острове Татышев начали стройку пандуса с Октябрьского моста

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-08T06:48:05+03:00

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На спуске с Октябрьского моста на остров Татышев в Красноярске началось строительство пандуса. Об этом сообщил в своем инстаграме глава города Сергей Еремин. Кроме пандуса, у остановки обещают привести в порядок лестницу, оборудовать ее перилами.

По словам мэра, располагаться пандус будет правее лестницы. Чтобы обеспечить «правильный» наклон конструкции, ее установят на сваях.

- Главное, чтобы пандус подходил под различную ширину колес, - комментируют горожане. - Когда делают металлические узкие направляющие - не каждая коляска может пройти. Очень обидно, когда пандус есть, а воспользоваться им невозможно.

Впрочем, большинство новость о появлении пандуса на Татышеве приняло с радостью.

- Хотелось бы еще у театра Оперы и Балета такую доступность, - высказал пожелание один из горожан. - Чтоб была возможность приезжать с детьми на коляске.

- На центральной лестнице слишком большой перепад высот, оборудовать там пандус сложно, - отвечают сотрудники администрации. – Сейчас на набережную можно спуститься по пяти пандусам: напротив улицы Дзержинского, Декабристов, Сурикова, напротив БКЗ и возле вантового моста.

ИСТОЧНИК KP.RU