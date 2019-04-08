2019-04-08T06:16:03+03:00
Происшествия

Платный опрос от банка оставил девушку без копейки

С ее карты сняли все до последнего
Ася ЖУКОВА
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Платный опрос от банка оставил девушку без копейки.Платный опрос от банка оставил девушку без копейки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После платного опроса «от банка» жительница Абакана (Хакасия) недосчиталась всех своих денег на карте. О ставшей популярной у мошенников схеме обмана рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

Не так давно к 18-летней девушке обратились с предложением: ответь на вопросы от банка – получишь вознаграждение, гарантировано. Подзаработать она не отказалась. А вместе с ответами сообщила и... реквизиты карты, это было непременным условием. Понятно, что деньги со счета – почти 4 тысяч рублей – «ушли» тут же.

Пострадавшая кинулась в полицию. Возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за такое – до шести лет лишения свободы.

Полицейские напоминают: постоянно появляются новые схемы обмана. Мошенники могут предложить гонорар, взломать страницу близкого человека, писать от его имени. Единственное, что им нужно, чтобы похитить ваши деньги, это реквизиты и пароль карты. Так что не передавайте их даже сотрудникам банка!

ИСТОЧНИК KP.RU

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