2019-04-08T05:44:30+03:00
Происшествия

Незаконную стройку в сквере у Дворца труда запретил суд

Развлекательного центра здесь, скорее всего, не будет
Ася ЖУКОВА
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Незаконную стройку в сквере у Дворца труда запретил суд. Фото: Александр ГЛИСКОВ, фейсбук.Незаконную стройку в сквере у Дворца труда запретил суд. Фото: Александр ГЛИСКОВ, фейсбук.
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Строительство посреди сквера у Дворца труда запретил суд. Напомним, несколько дней назад «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала: расположенное в Зеленой роще место отдыха снова пытались застроить.

Прямо поперек дорожек залили бетонный фундамент. Компания «Архон-М» планировала возвести там развлекательный центр - на основании разрешения, полученного еще зимой 2017 года. Однако вскоре договор был расторгнут, соглашение аннулировано.

Тем не менее предприниматели ужу дважды заходили на площадку. В последний раз – на прошлой неделе. Тогда-то жители района и забили тревогу: в сквере проложили опалубку.

Власти обратились в суд. И вот вердикт: стройку запретили. Следующее заседание наметили на 29 апреля.

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В сквер у Дворца Труда (это в Зеленой роще Красноярска) зашли строители. Место, предназначенное для отдыха горожан, снова пытаются застроить (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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