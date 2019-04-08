Незаконную стройку в сквере у Дворца труда запретил суд
Строительство посреди сквера у Дворца труда запретил суд. Напомним, несколько дней назад «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала: расположенное в Зеленой роще место отдыха снова пытались застроить.
Прямо поперек дорожек залили бетонный фундамент. Компания «Архон-М» планировала возвести там развлекательный центр - на основании разрешения, полученного еще зимой 2017 года. Однако вскоре договор был расторгнут, соглашение аннулировано.
Тем не менее предприниматели ужу дважды заходили на площадку. В последний раз – на прошлой неделе. Тогда-то жители района и забили тревогу: в сквере проложили опалубку.
Власти обратились в суд. И вот вердикт: стройку запретили. Следующее заседание наметили на 29 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU