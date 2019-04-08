2019-04-08T05:19:59+03:00
Происшествия

На Столбах под Красноярском сорвался со скалы и разбился мужчина

Туриста увезли в больницу с переломом таза
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
На Столбах под Красноярском сорвался со скалы и разбился мужчина.На Столбах под Красноярском сорвался со скалы и разбился мужчина.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В заповеднике Столбы под Красноярском упал со скалы Такмак и разбился мужчина. О ЧП сообщили в сводке КГКУ «Спасатель».

- Выезжали для оказания помощи. В ходе проведения аварийно-спасательных работ эвакуировали гражданина с переломом таза, доставили до гранитного карьера, передали бригаде «скорой помощи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: при попытке сделать эффектное фото сорвалась со скалы и разбилась красноярская школьница

Жуткий случай произошел 10 сентября в заповеднике под Красноярском. Здесь, в районе Второго Столба, насмерть разбилась 16-летняя школьница, рассказали журналистам «Комсомольской правды – Красноярск» в пресс-службе ГСУ СК России по региону. По сообщениям ряда СМИ, девочка погибла, пытаясь сделать эффектный снимок.

... Вчера старшеклассники одной из школ Советского района отправились в турпоход вместе с классным руководителем и одной из родительниц. Он был не санкционирован, в МЧС маршрут не регистрировали. Договорились прогуляться налегке – по центральным «Столбам». Накрапывал дождь, но это никого не остановило. Не в первый раз в заповеднике (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайцы-хозяева лесопилок пошли под суд за попытку обзавестись «крышей» в полиции
Очередь в детсады Красноярска «размораживают» досрочно: доступно 11 тысяч мест
Медийные лица Красноярска собрали полмиллиона рублей для детей с диабетом
На острове Татышев начали стройку пандуса с Октябрьского моста
Платный опрос от банка оставил девушку без копейки
Незаконную стройку в сквере у Дворца труда запретил суд
Новые скамейки вместо парковки появились на площади у БКЗ в Красноярске
Житель Красноярска в знак уважения сделал татуировку в виде портрета губернатора Александра Усса
В Красноярске световое шоу на набережной и вантовом мосту перевели на летний режим работы
В Красноярске под колеса маршрутки попал мужчина
Новым тренером красноярского ХК «Сокол» стал Владислав Хромых
На трассе в Красноярском крае пьяный водитель бросился с кулаками на пострадавших по его вине людей
Выкололи глаз, сожгли шерсть, пытались задушить: в Канске живодеры устроили жестокую расправу над домашним котом
В Шарыпово спасатели вытащили провалившуюся в яму собаку
Житель Тувы забрал у родственницы в счет долга автомобиль и попал под следствие