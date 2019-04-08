СЕГОДНЯ 05:19 2019-04-08T05:19:59+03:00

На Столбах под Красноярском сорвался со скалы и разбился мужчина. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В заповеднике Столбы под Красноярском упал со скалы Такмак и разбился мужчина. О ЧП сообщили в сводке КГКУ «Спасатель».

- Выезжали для оказания помощи. В ходе проведения аварийно-спасательных работ эвакуировали гражданина с переломом таза, доставили до гранитного карьера, передали бригаде «скорой помощи».

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СМИ: при попытке сделать эффектное фото сорвалась со скалы и разбилась красноярская школьница

Жуткий случай произошел 10 сентября в заповеднике под Красноярском. Здесь, в районе Второго Столба, насмерть разбилась 16-летняя школьница, рассказали журналистам «Комсомольской правды – Красноярск» в пресс-службе ГСУ СК России по региону. По сообщениям ряда СМИ, девочка погибла, пытаясь сделать эффектный снимок.

... Вчера старшеклассники одной из школ Советского района отправились в турпоход вместе с классным руководителем и одной из родительниц. Он был не санкционирован, в МЧС маршрут не регистрировали. Договорились прогуляться налегке – по центральным «Столбам». Накрапывал дождь, но это никого не остановило. Не в первый раз в заповеднике (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU