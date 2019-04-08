Новые скамейки вместо парковки появились на площади у БКЗ в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:00 2019-04-08T05:00:49+03:00

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На площади Мира (перед зданием филармонии) в Красноярке установили скамейки на месте бывшей парковки. Об этом рассказала в своем фейсбуке пользователь Мария Быстрова. На опубликованном ею снимке уличная мебель выглядит вполне симпатично. Скамейки выполнены в виде брусьев. Довольно узкие, без спинок. Стоят близко друг к другу. «Брёвна отличные, но зачем так кучно?!» - задался вопросом кто-то из горожан.

И пошли отклики:

- Для пущей социализации. Как в коммуналке - хошь, не хошь, а социализироваться надо.

- Для интровертов там тоже есть маленькие бревнышки, а на набережной куча лавочек на одного.

Еще больше споров вызвал другой момент: скамейки вместо парковки – это хорошо или…?

- Не вижу смысла в такой пустующей площади. Тащиться с роликами, коляской или с велосипедом с этих мест катастрофически невозможно, - пишет Александр Ш.

- Конкретно на этом месте парковки не было. Площадь всегда была свободна от машин. Но рядом - да, сколько угодно. И я, например, живя в центре, обходился, везде добирался пешком. Среда стала доступней, хоть и не идеальна. Было бы желание ей пользоваться, - парирует Юрий К.

А как вам новая уличная мебель у БКЗ?

ИСТОЧНИК KP.RU